River Plate logró una clasificación agónica a los cuartos de final del Torneo Apertura después de vencer por penales a San Lorenzo en el estadio Monumental, en una definición que tuvo como gran figura al arquero Santiago Beltrán.

Tras igualar 2 a 2 en 120 minutos cargados de emociones, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se impuso 4 a 3 en la tanda de penales gracias a la actuación decisiva del joven guardameta de 22 años, que contuvo remates clave y se convirtió en el héroe de la noche.

Beltrán fue determinante especialmente en el cierre de la serie. Primero le atajó el penal a Gregorio Rodríguez y luego desestabilizó psicológicamente a Ignacio Perruzzi, a quien comenzó a hablarle antes de la ejecución, en una actitud que recordó al estilo de Emiliano “Dibu” Martínez durante las definiciones desde los doce pasos. El volante de San Lorenzo terminó enviando su disparo por encima del travesaño.

La estrategia no terminó allí. En el último remate de la serie, Beltrán volvió a intervenir sobre Mathías De Ritis, alcanzó a desviar el disparo y la pelota terminó pegando en el palo antes de salir, desatando el delirio de los hinchas riverplatenses.

Después de la clasificación, el arquero explicó que la definición había sido preparada junto al cuerpo técnico y los otros arqueros del plantel. “Con Marcelo Barovero, Ezequiel Centurión y Franco Armani estudiamos los penales”, reveló tras el partido.

El encuentro había sido uno de los más intensos del campeonato. San Lorenzo jugó gran parte del partido con un hombre menos, se puso dos veces en ventaja y estuvo a segundos de eliminar a River, pero un gol agónico de Juan Fernando Quintero llevó la definición a los penales.

La actuación de Beltrán continúa alimentando la ilusión en River y también despertó elogios de figuras históricas. Días atrás, José Luis Chilavert aseguró que el arquero “tiene personalidad” y llegó incluso a señalarlo como un posible sucesor de Dibu Martínez en el futuro de la Selección argentina.