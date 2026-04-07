Tres hombres fueron detenidos este martes por la tarde en Capital, luego de haber protagonizado un violento robo en el que utilizaron un arma blanca para sustraer mercadería a un hombre mayor de edad. El procedimiento se concretó en inmediaciones de calles General Paz y Patricias Sanjuaninas, tras un rápido accionar policial coordinado a través del sistema Cisem.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, cuando el móvil policial Cobra 15, del Cuerpo Especial de Vigilancia a cargo del cabo primero Roberto Cabera y conducido por el cabo Julio Aguilar, fue comisionado por el operador de turno del Cisem hacia la zona mencionada. La alerta indicaba que tres sujetos habían sustraído seis tarros de leche marca Vital 1, de 800 gramos cada uno, luego de amenazar a la víctima con un cuchillo.

De acuerdo a lo manifestado por el damnificado, los autores del hecho permanecían en las inmediaciones tras cometer el ilícito, lo que permitió una rápida intervención del personal policial. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a tres individuos que coincidían con las características aportadas, por lo que procedieron a su inmediata identificación.

Tras la entrevista inicial, los uniformados concretaron la aprehensión de los sospechosos, quienes fueron identificados como Cristian Ginsrberg, de 40 años, domiciliado en barrio Talacasto; Brian Alexis Ginsrberg, de 27 años, con domicilio en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito; y Gonzalo Rivas, de 35 años, domiciliado en calle Doctor Albarracín, en Santa Lucía.

En el lugar, y durante un palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre las pertenencias de los aprehendidos una bolsa de plástico de color blanco con la inscripción del Gobierno de San Juan. En su interior había cuatro tarros de leche marca Vital 1, de 800 gramos, que coincidían con parte de los elementos denunciados como sustraídos.

Ante este hallazgo, el personal policial mantuvo comunicación con el sistema acusatorio, informando de lo sucedido al fiscal de turno, representado en ese momento por el doctor José Quiroga. Por disposición judicial, se ordenó el traslado de los tres sujetos a la sede de la comisaría jurisdiccional, junto con el secuestro de los elementos recuperados.

Asimismo, se dispuso que el oficial de servicio estableciera contacto con el ayudante fiscal para recibir directivas respecto a la continuidad del procedimiento y las medidas a seguir en el marco de la investigación.

Los detenidos quedaron vinculados al legajo caratulado como robo en grado de tentativa por el uso de arma blanca, bajo la órbita de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.