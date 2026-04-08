El oficialismo nacional logró dictamen para que la aclaratoria de la Ley de Glaciares sea tratada este miércoles 8 en la Cámara de Diputados. En ese escenario, uno de los focos políticos está puesto en la postura que adoptarán los sanjuaninos Jorge Chica y Cristian Andino, ambos del bloque Unión por la Patria, quienes aún no definieron su voto.

Según señaló Andino, la decisión será tomada tras un análisis más profundo del proyecto. En ese sentido, explicó que todavía se encuentra evaluando el contenido de la iniciativa. “Aún no puedo adelantar nada, ya que, al no ser parte de la comisión, comencé a estudiar el proyecto tras el dictamen para tener una postura concienzuda”, afirmó.

El diputado también dejó en claro su posición general respecto a la actividad minera, aunque evitó anticipar su voto. “Soy pro minero y entiendo que es una actividad que el peronismo siempre defendió en San Juan. Pero también tenemos que cuidar el ambiente, las reservas de agua y la licencia social. No puedo adelantar una opinión sin estar debidamente fundamentada porque sería irresponsable”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Jorge Chica no atendió los llamados de DIARIO HUARPE para dar su postura ante el debate que comenzará este miércoles a las 15 en la Cámara de Diputados y que definirá si la aclaratoria a la Ley de Glaciares obtiene la otra media sanción.

La definición de ambos legisladores se da en un contexto complejo, ya que el bloque de Unión por la Patria mantiene una postura mayoritariamente contraria a la iniciativa. En ese marco, el posicionamiento de los diputados sanjuaninos aparece condicionado por la línea política general del espacio.

En contrapartida, los otros cuatro representantes de San Juan en la Cámara Baja ya tienen definida su postura y acompañarán el proyecto. José Peluc y Abel Chiconi respaldan la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional al que representan, mientras que Nancy Picón y Carlos Jaime, del espacio Producción y Trabajo, se alinean con la estrategia del Gobierno provincial.

De hecho, el propio gobernador Marcelo Orrego participó del plenario de comisiones y defendió la aclaratoria, que finalmente obtuvo dictamen con amplia mayoría. Así, el voto de los legisladores peronistas sanjuaninos se vuelve clave en una sesión atravesada por el debate entre desarrollo minero, cuidado ambiental y posicionamientos políticos a nivel nacional.

Dato

Cuando se debatió en el Senado, Sergio Uñac y Bruno Olivera votaron a favor de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, mientras que Celeste Giménez, también senadora por San Juan, lo hizo en contra.