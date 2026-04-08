Boca Juniors comenzó su camino en la Copa Libertadores 2026 con una ventaja parcial ante Universidad Católica en el Claro Arena de Chile. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se impone 1 a 0 gracias a un gol de Leandro Paredes en los primeros minutos del encuentro.

El partido se puso en marcha a las 21:30 (hora de Argentina), en el marco de la primera fecha de la fase de grupos. Boca llegó con buen presente, tras dos victorias consecutivas, y salió a buscar el resultado desde el inicio.

A los 16 minutos, Paredes abrió el marcador con un remate de derecha desde fuera del área, que se convirtió en el 1 a 0 para el conjunto argentino. Antes, el encuentro había tenido un arranque parejo, con algunas aproximaciones del equipo chileno.

Universidad Católica generó una de las primeras situaciones con un remate de Clemente Montes desde media distancia, que fue rechazado. También lo intentó Jhojan Valencia con un disparo desde más de 30 metros, que se fue desviado.

El desarrollo del partido mostró intensidad desde el inicio, con dos tarjetas amarillas a los 10 minutos: una para Paredes en Boca y otra para Fernando Zampedri en el conjunto local.

Boca, con la ventaja a su favor, busca sostener el resultado y comenzar con el pie derecho su participación en el certamen continental, mientras que Universidad Católica intenta reaccionar ante su público en Chile.