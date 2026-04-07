Un hombre fue detenido este lunes por la tarde en el interior del barrio Dorrego, en el departamento Capital, luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública que generó alarma entre los vecinos de la zona. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Grupo de Acción Motorizada (G.A.M.), quienes además constataron que el sujeto contaba con un pedido de captura vigente por una causa de lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, en momentos en que el personal policial realizaba tareas de prevención y patrullaje por el sector. Según informaron fuentes policiales, los uniformados advirtieron la presencia de un hombre que se encontraba alterado, emitiendo gritos e insultos hacia vecinos del lugar, lo que motivó la intervención inmediata.

Los efectivos se acercaron con el objetivo de entrevistarlo y restablecer el orden, pero el sujeto reaccionó de manera hostil. De acuerdo al parte oficial, el individuo se ofuscó ante la presencia policial y comenzó a proferir insultos de manera reiterada, utilizando expresiones agraviantes contra el personal actuante.

Frente a esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión en el lugar, con el fin de evitar que la situación escalara y garantizar la tranquilidad en la zona. El detenido fue identificado como Mauricio José Cuello, domiciliado en Capital.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado en calidad de aprehendido por contravenciones en la provincia de San Juan. La causa quedó a disposición del Segundo Juzgado de Faltas.

Sin embargo, al momento de verificar sus antecedentes personales a través del sistema Cisem, surgió un dato relevante que agravó su situación judicial. Según indicaron las fuentes, Cuello registraba un pedido de captura activo por una causa de lesiones, bajo la órbita de la UFI Cavig.

Dicha medida judicial correspondía a la orden del día N° 14673/25, con fecha 18 de junio de 2025, y se encontraba vigente debido a una situación de rebeldía procesal. Ante esta novedad, se dio inmediata intervención a la autoridad judicial correspondiente.

El detenido quedó entonces no solo a disposición del fuero contravencional, sino también sujeto al proceso penal en curso vinculado a la causa de lesiones.