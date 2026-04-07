Un joven de 18 años fue detenido en el departamento Caucete luego de haber intentado sustraer elementos de un local comercial, en un hecho que fue rápidamente esclarecido por personal de la Comisaría 9°.

El episodio ocurrió el pasado lunes a las 16:15, en el local “Matafuegos Caucete”, ubicado sobre Diagonal Sarmiento, entre calles Mariano Moreno y Coronel Cabot. Según fuentes policiales, el hecho fue advertido tras un llamado telefónico a la dependencia, lo que motivó el inmediato desplazamiento de un móvil policial hacia el lugar.

Los efectos que el detenido había sustraído.

El procedimiento estuvo a cargo de la oficial ayudante Martina Lescano y el agente Lucas Ortiz, quienes al arribar al comercio entrevistaron a los responsables del local. Allí constataron la faltante de un alargue tipo taller y dos reflectores LED, elementos que habrían sido sustraídos minutos antes.

Con los datos aportados, los efectivos iniciaron recorridas por las inmediaciones en busca del sospechoso. Fue así que, mientras patrullaban la zona de Avenida de los Ríos y Ruta 270, observaron a un sujeto que llevaba consigo dos reflectores, coincidentes con los denunciados.

Al ser entrevistado por el personal policial, el individuo no logró acreditar la propiedad de los elementos que transportaba. Ante esta situación, los uniformados solicitaron la presencia del damnificado en el lugar, quien reconoció sin dudas los objetos como pertenecientes a su comercio.

Frente a la evidencia, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado como Gabriel Alejandro Godoy, de 18 años, domiciliado en el departamento Caucete. Asimismo, se concretó el secuestro de los dos reflectores LED y un alargue tipo taller, los cuales quedaron incorporados a la causa como elementos de prueba.

Posteriormente, se mantuvo comunicación con el sistema acusatorio, donde intervino el doctor Martín Morando, quien dispuso la activación del protocolo de flagrancia bajo la carátula de hurto en grado de tentativa.

El joven detenido quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario. El rápido accionar policial permitió esclarecer el hecho en pocos minutos y evitar la consumación del ilícito.