Tras la tragedia que conmociona a Jáchal este martes 7 de abril luego de hallar sin vida en un barranco a un hombre que era intensamente buscado en el departamento. La víctima fue identificada como Darío Aróstica y, según la hipótesis más firme, se perdió contacto con él mientras descendía por una zona serrana.

De acuerdo al relato de sus familiares, Aróstica se trasladaba con animales hacia el sector conocido como Puesto Salado, en un recorrido habitual dentro de un terreno de difícil acceso. Al no regresar en el horario previsto, su entorno cercano inició la búsqueda por sus propios medios y luego radicó la denuncia que activó el operativo oficial.

Su desaparición generó preocupación en la comunidad, donde era conocido por su actividad en la zona rural. Durante varias horas, equipos de rescate y seguridad trabajaron en el área hasta que finalmente lograron ubicar su cuerpo en el fondo de un barranco.

Las primeras hipótesis indican que habría sufrido una caída accidental en medio del terreno escarpado, aunque la autopsia será clave para confirmar las causas del fallecimiento. Mientras tanto, la investigación continúa bajo la intervención de la UFI Norte.