En el marco de una sesión clave que se desarrollará este miércoles 8 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatirá y votará la modificación de la Ley de Glaciares —iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado—, asambleas socioambientales de San Juan convocan a una movilización simultánea en distintos puntos de la provincia.

El llamado surge en consonancia a una convocatoria nacional ante la preocupación por posibles cambios en la normativa que protege los ambientes glaciares y periglaciares, considerados estratégicos para la provisión de agua en regiones áridas como San Juan y otras provincias. Desde las organizaciones advierten que cualquier flexibilización podría poner en riesgo el sistema hídrico provincial.

Cuatro puntos de concentración

La convocatoria, difundida a través de un comunicado conjunto, incluye concentraciones en cuatro departamentos sanjuaninos. En la capital provincial, la cita será en la Plaza 25 de Mayo a las 19 horas. En tanto, en Calingasta se concentrarán en la plaza de Barreal, también a las 19; en Valle Fértil, en la plaza departamental a la misma hora; y en Jáchal se realizará una vigilia desde las 17 en la carpa ubicada en la plaza principal.

Las asambleas organizadoras —Agüita Pura para San Juan, Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, Asamblea Jáchal No se Toca y Vecinos y Vecinas Autoconvocados en Defensa del Agua de Valle Fértil— destacaron la importancia de una participación amplia de la ciudadanía.

“El agua une a los pueblos”

En el comunicado, las organizaciones remarcaron que la defensa de los glaciares trasciende lo ambiental y se vincula directamente con la calidad de vida de la población.

“El agua une a los pueblos. Defendamos la Ley de Glaciares”, señalaron como consigna central de la jornada.

Asimismo, subrayaron que los ambientes glaciares y periglaciares cumplen un rol fundamental en la regulación y provisión de agua, especialmente en contextos de crisis hírica. En ese sentido, insistieron en la necesidad de preservar estas áreas frente a actividades que puedan afectar su integridad.

Expectativa por el debate nacional

La sesión en Diputados genera expectativa a nivel nacional, en un escenario donde confluyen intereses productivos, ambientales y sociales. Desde San Juan, las asambleas buscan visibilizar el reclamo local y sumar voces en defensa de una legislación que consideran clave para el presente y futuro de la provincia.

La jornada de este miércoles se perfila así como un punto de encuentro entre el debate legislativo y la movilización ciudadana, con el eje puesto en la protección de uno de los recursos más sensibles de la región: el agua.