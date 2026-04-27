En medio de una persistente sequía que afecta a la región, las declaraciones del climatólogo Germán Poblete traen una luz de esperanza para el sistema hídrico de la provincia. El especialista analizó el impacto del fenómeno de El Niño y aseguró que existen probabilidades muy altas de que este evento climático se traduzca en un aumento significativo de las nevadas en la cordillera sanjuanina durante los próximos meses.

"Respecto al Niño, ya las probabilidades de que ocurra son muy altas", afirmó Poblete, citando organismos internacionales. Según detalló, "en el sitio oficial de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) de los Estados Unidos existe un 80% de probabilidad de que El Niño ocurra sobre junio, julio, agosto, y un 90% en julio, agosto, septiembre, que son los meses claves para la nevada en la provincia".

Un "disparador" para la nieve

El experto explicó técnicamente por qué este fenómeno favorece a San Juan. Según Poblete, El Niño funciona como un mecanismo que libera el camino para las tormentas en alta montaña: "Es un disparador que inhibe los factores que impiden la llegada de frentes fríos y bajas segregadas, que son las principales productoras de nevadas".

El factor clave es el comportamiento del anticiclón del Pacífico Sur. Poblete precisó que "es una gran alta presión que se estaciona entre Chile y Australia, y El Niño está demostrado que lo debilita. Al debilitarse esa montaña, impide la llegada de los factores que traen nevadas, pero juega a favor de que haya nevadas en alta montaña".

Entre la estadística y la realidad

Aunque el panorama es alentador, el climatólogo aclaró que en meteorología se trabaja con márgenes de probabilidad. "Estadísticamente podríamos esperar un aumento en las nevadas", señaló, aunque advirtió que también existen otros factores como la oscilación Antártica que maneja los flujos de aire en superficie y altura.

Respecto a cómo se sentirá este fenómeno en el llano, Poblete anticipó que "si realmente se produce El Niño, estamos hablando de que tengamos un invierno con una anomalía respecto a lo que pensamos respecto a la media, con una anomalía de un 40% por encima de lo normal".

El "escalón" hacia el invierno

Más allá de la nieve en cordillera, el especialista recordó que San Juan ya transita un descenso paulatino de temperatura tras el reciente frente frío. "Esto marca un escalón en el viaje que tiene el tiempo hacia la mínima invernal que se va a producir entre junio y julio", explicó, vaticinando que las heladas y los eventos extremos de aire antártico comenzarán a ser más frecuentes a partir de la segunda quincena de junio.

Para Poblete, aunque El Niño pueda traer un invierno "benigno" en términos de medias térmicas, no se deben descartar los picos de frío intenso: "Los eventos extremos no los podemos descartar de ninguna manera, fundamentalmente en el periodo de mediados de junio a mediados de julio", concluyó.