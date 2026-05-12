Una cámara de seguridad registró el instante preciso en que una potente explosión arrasó con un complejo de departamentos en la localidad de Perito Moreno, en un hecho que derivó en un incendio fatal y dejó un saldo de tres muertos. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran cómo en cuestión de segundos el edificio colapsa tras una expansión súbita, generando una enorme bola de fuego y una densa nube de polvo y escombros.

El video evidencia la magnitud del estallido: la estructura se deforma hacia afuera antes de desintegrarse por completo, mientras la onda expansiva impacta en viviendas cercanas, provocando daños materiales a varios metros de distancia. La violencia del fenómeno fue tal que vecinos relataron haber sentido una “explosión ensordecedora” que sacudió toda la zona durante la noche.

Segundos después del estallido, se desata un incendio de gran intensidad que consume rápidamente lo que quedaba en pie del complejo habitacional. En las imágenes también se perciben gritos y pedidos de ayuda, en medio de la desesperación de quienes intentaban asistir a las víctimas atrapadas bajo los escombros.

El siniestro dejó como saldo la muerte de dos hombres y un bebé de apenas dos meses, además de varios heridos de gravedad que fueron trasladados de urgencia a centros de salud de la región. La tragedia generó una fuerte conmoción en toda la provincia de Santa Cruz, donde se desplegó un amplio operativo de emergencia.

Bomberos, policías y equipos de rescate trabajaron durante horas en el lugar, removiendo restos de la estructura colapsada y controlando las llamas. Las tareas se extendieron debido al riesgo de nuevos derrumbes y a la intensidad del fuego que siguió a la explosión inicial.

Si bien las pericias continúan, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la explosión se habría originado por una fuga de gas en una de las viviendas del complejo. El análisis de las imágenes será clave para determinar con precisión cómo se desencadenó el trágico episodio.