El Renault 12 rojo quedó literalmente partido al medio en plena avenida tras el brutal impacto en José C. Paz. Las imágenes difundidas por los medios y los testigos muestran un escenario devastador: el techo del vehículo doblado, las puertas arrancadas, y los asientos expuestos sobre el asfalto. Bomberos y peritos trabajaron durante horas para cortar la estructura y rescatar los cuerpos de las víctimas, en una escena que dejó en silencio a todo el barrio.

El choque ocurrió el viernes por la noche, en la intersección de Ruta 197 y Mendoza. La camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Michael Jean Carballo, de 23 años, impactó de lleno contra el lateral del auto familiar. Según las cámaras de seguridad, el Renault 12 habría cruzado el semáforo en rojo, mientras que la Amarok circulaba a altísima velocidad. “El velocímetro quedó clavado en 160”, relató un familiar de las víctimas, confirmando la violencia del impacto.

Renzo Benítez (37) y su esposa, Eliana Ramírez (32), murieron en el acto. Viajaban con sus tres hijos, quienes milagrosamente sobrevivieron: dos ya fueron dados de alta, mientras que el menor permanece internado en observación. Los vecinos que presenciaron el rescate describieron la escena como “inexplicable”: el vehículo quedó reducido a chatarra y la camioneta, destrozada en su parte frontal, terminó incrustada contra un poste.

El hermano de Renzo, Cristian Benítez, pidió justicia y cuestionó la actitud del conductor: “Nadie se comunicó con nosotros. No podés tener un corazón tan duro, hay criaturas en el medio. Voy a pelear para que no vuelva a manejar”. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense confirmaron la inhabilitación para conducir de Carballo, mientras la fiscalía lo investiga por homicidio culposo.

Las fotografías del lugar 8difundidas pocas horas después del accidente) se convirtieron en símbolo del dolor y la impotencia. En ellas se ve el viejo Renault familiar, destrozado, como testimonio del impacto que terminó con una vida de trabajo y esfuerzo. Los vecinos colocaron flores y velas sobre el asfalto, donde todavía se notan las marcas del choque.