Asistieron a 46 familias por el temporal en Jáchal

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Jáchal ha emitido su Gacetilla N° 2, brindando una actualización sobre la situación en el departamento en el marco del intenso temporal de lluvia. Este informe abarca las acciones y el estado de los servicios públicos y defensas entre las 13:00 y las 20:00 horas del sábado 6 de diciembre, basado en los relevamientos constantes de todas las áreas operativas municipales.

Las defensas hídricas del departamento se mantienen bajo evaluación continua. En la localidad de Mogna, la creciente afectó la toma de agua, lo que obliga a mantener acciones constantes de control y verificación para asegurar el servicio. Por otro lado, en Huaco, las defensas han resistido correctamente el embate de las crecidas. Solo se detectó el ingreso de agua en un sector que no se encuentra encauzado, pero no se registraron roturas de canales ni daños en la zona poblada de la localidad.

Operatividad urbana y servicios públicos

Respecto a los servicios públicos, se registran actualmente tres semáforos fuera de servicio en el centro de la ciudad. Estos permanecen apagados de forma preventiva y serán restablecidos a su funcionamiento normal una vez que las condiciones climáticas lo permitan. En contraste, las cuatro zonas de alumbrado público que previamente habían sido afectadas ya fueron totalmente restituidas y se encuentran operando con normalidad.

La asistencia a las familias afectadas es una prioridad. Entre los días 5 y 6 de diciembre, se recepcionaron 46 demandas por emergencia habitacional provenientes de diversos distritos del departamento. Las familias fueron asistidas de manera inmediata con recursos municipales, incluyendo cortes de nylon (57), módulos alimentarios (58), frazadas (15), colchones (2), palos y bidones de agua (14).

Los distritos que han sido relevados y asistidos incluyen: Jáchal Centro, San Isidro, Gran China, Pampa Vieja, Niquivil, El Rincón, La Ciénaga, Entre Ríos, La Legua 1 y La Legua 2. Es importante destacar que, en las zonas de difícil acceso como Entre Ríos y La Legua 1 y 2, se realizó una entrega preventiva de recursos previendo posibles cortes de caminos que pudieran generar imposibilidad de acceso posterior. Adicionalmente, se han realizado intervenciones articuladas con el Servicio Local de Niñez, el Área de Salud y la Secretaría de Infraestructura.

Compromiso operacional

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal continúa su labor de forma ininterrumpida y coordinada. El despliegue territorial asciende a más de 70 personas, dedicadas a realizar recorridos permanentes, atender las emergencias y llevar a cabo una evaluación constante del estado de defensas, desagües y caminos.

A la población se le reitera la solicitud de evitar circular por zonas anegadas, no obstruir desagües ni acequias, mantener la calma y seguir únicamente la información que se difunde a través de los canales oficiales. La Municipalidad de Jáchal reafirma su compromiso de acompañar a cada familia afectada y de continuar trabajando sin interrupción mientras persistan las condiciones climáticas adversas.