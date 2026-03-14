Viernes 13 de Marzo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Economía > Visita presidencial

Javier Milei disertará en la Bolsa de Comercio de Córdoba este lunes

Javier Milei retoma su agenda federal tras su gira internacional y disertará en la Bolsa de Comercio de Córdoba, acompañado por Manuel Adorni. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El presidente Milei en el 125 aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba durante el año 2025.

El presidente Javier Milei regresará al país tras su reciente gira por Estados Unidos y España para participar este lunes en una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba. La disertación está prevista para las 16 horas y será la séptima visita del mandatario a la provincia desde que asumió en diciembre de 2023.

Durante la actividad, Milei estará acompañado por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien vuelve a mostrarse públicamente tras su viaje a Nueva York y su participación en Argentina Week. También intervendrán Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

En paralelo, el Gobierno postergó la reunión de la mesa política del oficialismo para el martes a las 11, donde se definirán la nueva ley de financiamiento universitario y otras reformas que el Ejecutivo busca impulsar durante el año. De ese encuentro participarán Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros referentes del espacio.

La visita se produce semanas después del “Tour de la Gratitud”, cuando Milei y Karina Milei reforzaron la presencia de La Libertad Avanza en Córdoba. En aquella actividad, el presidente volvió a criticar a “los políticos populistas irresponsables” y consolidó su vínculo con militantes locales. 

Publicidad

Agenda de Javier Milei en España

  • Viernes 13 de marzo

  • 17:30 (hora de España) / 13:30 (Argentina): llegada del Presidente a la capital española.

  • Sábado 14 de marzo

  • 10:00 (España) / 06:00 (Argentina): encuentro con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido Vox.

  • 11:00 (España) / 07:00 (Argentina): reunión con el economista Jesús Huerta de Soto.

  • 20:15 (España) / 16:15 (Argentina): disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum 2026.

  • 21:15 (España) / 17:15 (Argentina): entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

  • 23:00 (España) / 19:00 (Argentina): salida del vuelo de regreso a la Argentina.

  • Domingo 15 de marzo

    • 09:30: arribo del Presidente a la Buenos Aires.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD