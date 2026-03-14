Economía > Visita presidencial
Javier Milei disertará en la Bolsa de Comercio de Córdoba este lunes
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei regresará al país tras su reciente gira por Estados Unidos y España para participar este lunes en una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba. La disertación está prevista para las 16 horas y será la séptima visita del mandatario a la provincia desde que asumió en diciembre de 2023.
Durante la actividad, Milei estará acompañado por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien vuelve a mostrarse públicamente tras su viaje a Nueva York y su participación en Argentina Week. También intervendrán Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.
En paralelo, el Gobierno postergó la reunión de la mesa política del oficialismo para el martes a las 11, donde se definirán la nueva ley de financiamiento universitario y otras reformas que el Ejecutivo busca impulsar durante el año. De ese encuentro participarán Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros referentes del espacio.
La visita se produce semanas después del “Tour de la Gratitud”, cuando Milei y Karina Milei reforzaron la presencia de La Libertad Avanza en Córdoba. En aquella actividad, el presidente volvió a criticar a “los políticos populistas irresponsables” y consolidó su vínculo con militantes locales.
Agenda de Javier Milei en España
Viernes 13 de marzo
17:30 (hora de España) / 13:30 (Argentina): llegada del Presidente a la capital española.
Sábado 14 de marzo
10:00 (España) / 06:00 (Argentina): encuentro con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido Vox.
11:00 (España) / 07:00 (Argentina): reunión con el economista Jesús Huerta de Soto.
20:15 (España) / 16:15 (Argentina): disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum 2026.
21:15 (España) / 17:15 (Argentina): entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.
23:00 (España) / 19:00 (Argentina): salida del vuelo de regreso a la Argentina.
Domingo 15 de marzo
09:30: arribo del Presidente a la Buenos Aires.