El presidente Javier Milei regresará al país tras su reciente gira por Estados Unidos y España para participar este lunes en una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba. La disertación está prevista para las 16 horas y será la séptima visita del mandatario a la provincia desde que asumió en diciembre de 2023.

Durante la actividad, Milei estará acompañado por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien vuelve a mostrarse públicamente tras su viaje a Nueva York y su participación en Argentina Week. También intervendrán Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

En paralelo, el Gobierno postergó la reunión de la mesa política del oficialismo para el martes a las 11, donde se definirán la nueva ley de financiamiento universitario y otras reformas que el Ejecutivo busca impulsar durante el año. De ese encuentro participarán Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros referentes del espacio.

La visita se produce semanas después del “Tour de la Gratitud”, cuando Milei y Karina Milei reforzaron la presencia de La Libertad Avanza en Córdoba. En aquella actividad, el presidente volvió a criticar a “los políticos populistas irresponsables” y consolidó su vínculo con militantes locales.

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Agenda de Javier Milei en España

Viernes 13 de marzo

17:30 (hora de España) / 13:30 (Argentina): llegada del Presidente a la capital española.

Sábado 14 de marzo