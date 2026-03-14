Efectivos de la División GAM (Grupo de Acción Motorizada) intervinieron en un procedimiento en Capital, donde tres hombres fueron demorados luego de protagonizar disturbios en la vía pública y circular en bicicletas cuya procedencia no pudieron acreditar.

El hecho ocurrió mientras los motoristas realizaban recorridas de prevención y seguridad por calle O’Higgins y Estados Unidos. En ese lugar observaron a tres hombres de rodillas junto a unas bicicletas, insultando a transeúntes que circulaban por la zona.

Investigarán la procedencia de las bicicletas, posiblemente robadas.

Cuando los efectivos intentaron entrevistarlos, los sujetos reaccionaron de forma hostil, aunque finalmente la situación fue controlada por el personal policial.

Tras ser identificados, los hombres manifestaron llamarse Fabián Oscar Ríos, de 36 años, domiciliado en Villa General San Martín, Albardón; Luciano Sosa, de 25 años, con domicilio en Villa Del Pino, Capital; y Pablo Jorge Ríos, de 24 años, domiciliado en el barrio Río Blanco, en Rawson.

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Los rodados fueron secuestrados porque tenían sus números limados.

Durante un palpado de urgencia, los uniformados secuestraron del interior de una mochila negra un nunchaku de aproximadamente 20 centímetros y una manopla metálica, ambos de color negro.

Las armas orientales fueron secuestradas por ser considerada su portación como peligosa.

Ante esta situación, y al no poder acreditar la propiedad de las bicicletas en las que circulaban, los efectivos consultaron con la Unidad de Abordaje Territorial, donde el cabo Martín Palacio informó la situación al ayudante fiscal Agustín Caballero.

Por disposición judicial, los elementos fueron secuestrados y quedaron vinculados a actuaciones para establecer su procedencia. En tanto, las bicicletas quedaron depositadas en la comisaría jurisdiccional hasta que se acredite su propiedad.

Ninguna de las bicicletas tenían sus numeros de identificación.

Los tres hombres, por su parte, quedaron vinculados a un expediente contravencional que será tramitado en el Primer Juzgado de Faltas.