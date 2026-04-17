Un nuevo y violento episodio de violencia de género terminó con una condena efectiva en el sistema de Flagrancia. Alfredo Antonio Scafide fue sentenciado a una pena única de un año y cuatro meses de prisión efectiva tras atacar ferozmente a su ex pareja en su domicilio de Rivadavia, desobedeciendo una orden judicial de restricción que se encontraba vigente.

Fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 15 de abril. Cerca de las 4 horas, Scafide llegó a la vivienda de la víctima y comenzó a arrojar piedras contra la propiedad. Cuando la mujer salió junto a una amiga para ver qué ocurría, se encontró con el agresor, quien a viva voz le gritaba: "Te voy a matar". Tras la primera agresión, el sujeto se retiró, pero la calma duró pocos minutos.

Ataque y forcejeo

A las 4:38, Scafide regresó al lugar y la violencia escaló. Le lanzó una botella de vidrio que estalló en la vereda y logró acercarse para propinarle una patada. En medio de un forcejeo, el agresor sacó de entre sus prendas un elemento cortopunzante e intentó asestarle un puntazo a la altura del cuello. Si bien no logró herirla de gravedad con el arma, le provocó un fuerte golpe en la zona del cuero cabelludo.

Los gritos de auxilio alertaron a las hijas de la víctima, quienes salieron a pedirle al hombre que se fuera. Antes de huir, Scafide lanzó una última amenaza: "Ya voy a volver, te voy a matar".

Detención y condena

Gracias al rápido aviso al 911 y al seguimiento que realizaron la víctima y su amiga, el personal policial logró interceptar a Scafide en calle Pellegrini, entre 9 de Julio e Ignacio de la Roza. Al momento de la requisa, el sujeto ya se había desprendido del elemento punzante, pero las pruebas y el testimonio de las víctimas fueron determinantes.

En un juicio abreviado bajo la órbita del fiscal Dr. Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Dra. Liliam Mari, se resolvió condenar a Scafide por los delitos de amenazas y desobediencia a una orden judicial. Debido a que el sujeto ya contaba con antecedentes, se le unificaron las condenas y se le declaró la reincidencia, ordenando su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir la pena de prisión efectiva.