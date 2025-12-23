Atención argentinos: dónde cambiar dinero en Viña del Mar sin perder tiempo

Viajar desde Argentina a Viña del Mar implica, casi inevitablemente, resolver una cuestión práctica apenas se llega: dónde cambiar dinero. La ciudad cuenta con una oferta amplia de casas de cambio, especialmente concentradas en sectores de alto movimiento turístico, aunque no todas operan con los mismos horarios ni valores.

En temporada alta, la demanda aumenta y las diferencias de cotización pueden notarse incluso a lo largo del mismo día. Por eso, tener en claro dónde ir y qué opciones comparar resulta fundamental para no perder tiempo ni dinero durante la estadía.

Publicidad

El centro, el punto más elegido para cambiar

El área céntrica de Viña del Mar, especialmente el entorno de calle Arlegui y sus galerías, se posiciona como uno de los puntos más prácticos para realizar el cambio. En pocas cuadras se agrupan varias casas tradicionales, lo que permite consultar distintas pizarras sin necesidad de grandes desplazamientos.

Entre las opciones más mencionadas aparece Cambios Baltazar, ubicada en Arlegui 610, dentro de la Galería Lagomarsino, con atención principalmente de lunes a viernes y horarios reducidos los sábados. A pocos metros, sobre el mismo eje, también se encuentran Cambios Turismo Costa Brava S.A., en la numeración 674–676, y una sucursal de AFEX, en Arlegui 690, una firma elegida por quienes priorizan cadenas con presencia nacional.

Publicidad

Esta concentración convierte al microcentro en una zona estratégica para comparar cotizaciones y definir la operación en el momento.

Opciones en la costa, el mall y zonas turísticas

Para quienes se alojan cerca del mar, el casino o los principales hoteles, existen alternativas más cercanas a la franja costera. Sobre Avenida San Martín, una de las arterias más transitadas, se ubican casas de cambio como More Exchange, en el número 458, una opción cómoda para quienes recorren esa zona.

Publicidad

Otra posibilidad es realizar el trámite dentro de un centro comercial. En el Mall Marina Arauco, por ejemplo, funciona una sucursal de AFEX y otras casas listadas en guías locales, lo que resulta práctico para combinar compras, resguardo y horarios extendidos.

Además, en sectores turísticos como Reñaca, algunas guías ubican casas de cambio sobre Avenida Borgoño, pensadas especialmente para quienes se hospedan en esa área y buscan evitar traslados al centro.

Recomendaciones antes de cambiar dinero

Antes de acercarse a una casa de cambio, conviene tener en cuenta algunos puntos clave. En primer lugar, verificar los horarios: muchas sucursales cierran temprano, reducen atención los sábados o modifican su funcionamiento en feriados. Consultar previamente evita viajes innecesarios.

También es recomendable comparar valores si se está en zonas con varias opciones cercanas, ya que pequeñas diferencias pueden impactar en el monto final. Preguntar por posibles comisiones, montos mínimos y solicitar comprobante forma parte de una operación segura.

Por último, especialistas y viajeros coinciden en evitar el cambio informal en la vía pública. Más allá de promesas de mejores tasas, el riesgo de billetes falsos o engaños suele ser alto.

Con una planificación mínima, muchos argentinos optan por iniciar el recorrido en Arlegui, comparar allí y dejar como alternativa la costa o el mall según la agenda turística. Así, el trámite se vuelve rápido, seguro y sin sobresaltos.

Foto: Gentileza