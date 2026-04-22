Una nueva tragedia vinculada a la industria de la pirotecnia sacude al sur de la India. Las autoridades confirmaron que al menos trece personas murieron y otras doce resultaron heridas tras una masiva explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el estado de Kerala.

El siniestro se produjo en el distrito de Thrissur, específicamente en una serie de cobertizos donde unos 35 operarios trabajaban en la preparación de material pirotécnico para un festival local. Según informaron fuentes policiales a la agencia EFE, la cifra de víctimas fatales podría aumentar con el correr de las horas, ya que se han hallado restos humanos que aún no han sido identificados.

Escenas de caos y rescate

La potencia del estallido fue tal que la onda expansiva se sintió a varios kilómetros de distancia. El impacto provocó daños estructurales severos en viviendas colindantes y generó una serie de explosiones secundarias que complicaron las tareas de los bomberos y rescatistas durante toda la jornada.

Para que las ambulancias pudieran acceder al epicentro de la tragedia, los equipos de emergencia debieron derribar muros perimetrales y utilizar maquinaria pesada para nivelar el terreno. De los doce heridos trasladados a centros asistenciales, cinco permanecen en estado crítico con quemaduras de alta gravedad.

Un problema recurrente

Este hecho no es aislado. Se trata del segundo incidente de gran magnitud en apenas cuatro días en la región. El pasado domingo, otra planta de pirotecnia en el estado vecino de Tamil Nadu sufrió una explosión similar que dejó un saldo de 25 fallecidos.

La precariedad en las instalaciones, la manipulación de químicos volátiles sin protocolos adecuados y la falta de controles estatales son factores comunes en estos accidentes que se repiten año tras año en la India. La Justicia ya inició una investigación para determinar si la fábrica contaba con las habilitaciones correspondientes para operar con semejante volumen de pólvora.