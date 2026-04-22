En una jornada marcada por la incertidumbre global y el precio del petróleo por las nubes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el silencio y lanzó un anuncio que busca calmar las aguas. El mandatario anticipó que la nueva ronda de negociaciones con Irán podría comenzar este mismo viernes, utilizando a Pakistán como territorio neutral para el encuentro.

La noticia llega en un momento crítico, apenas horas después de que fuerzas iraníes capturaran dos buques en el Estrecho de Ormuz, disparando el barril de crudo por encima de los 100 dólares. Aunque la reunión estaba prevista originalmente para este miércoles, el encuentro se dilató, generando rumores de una ruptura total en los canales diplomáticos.

La postura de Teherán

Desde el otro lado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, fue cauteloso pero firme. Si bien no desmintió la posibilidad de retomar las charlas, aclaró que Irán solo volverá a sentarse con la administración de Trump cuando existan las "condiciones necesarias y razonables".

"Actuaremos cuando lleguemos a la conclusión de que el escenario es el adecuado", afirmó el diplomático, sin dar detalles específicos sobre cuáles son esas exigencias. Sin embargo, dejó un mensaje claro para la Casa Blanca: el país está "preparado para defenderse" ante cualquier nuevo ataque o intento de bloqueo en sus aguas territoriales.

Pakistán, el escenario clave

Fuentes oficiales de Pakistán coincidieron con los dichos de Trump, confirmando que la logística para recibir a las delegaciones está en marcha. El rol de este país como mediador es fundamental para evitar que el conflicto en el Golfo se transforme en un enfrentamiento bélico de gran escala.

Mientras tanto, los mercados internacionales y las cancillerías de todo el mundo permanecen en vilo. La reunión del viernes representa, para muchos, la última oportunidad de desactivar una crisis que ya está golpeando la economía mundial y la estabilidad del suministro energético. De concretarse el encuentro, el foco estará puesto en el Estrecho de Ormuz y la liberación de los buques bajo custodia iraní.