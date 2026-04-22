El fenómeno internacional del “cura DJ” desembarcará en Mendoza el próximo 10 de octubre, cuando el sacerdote portugués Guilherme Peixoto protagonice un evento masivo que combinará música electrónica con mensajes religiosos. La presentación fue confirmada por el Arzobispado local y ya genera gran expectativa en la región.

La cita en Mendoza, según anunció el Arzobispado, sería el 10 de octubre. El show se realizaría en el parque “Dueño del Sol”, en el departamento de Junín, aunque aún restan definiciones logísticas. La propuesta llevará el lema “Todos, todos, todos. Esperanza, unidad y paz”, en línea con el mensaje que el sacerdote viene difundiendo en distintos escenarios del mundo.

Peixoto se convirtió en un fenómeno global por fusionar sets de música electrónica con fragmentos de discursos papales, oraciones y elementos litúrgicos, en una puesta que busca acercar la Iglesia a las nuevas generaciones a través de un lenguaje contemporáneo.

Su llegada a Mendoza se da tras su reciente paso por la Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde encabezó un multitudinario evento en homenaje al papa Francisco que reunió a miles de personas, en su mayoría jóvenes, en una experiencia que combinó espiritualidad y cultura urbana.

Desde la organización anticipan una convocatoria masiva, con asistentes no solo de Mendoza sino también de otras provincias e incluso de Chile, lo que convertiría al evento en uno de los más convocantes del año en la región.

El “cura DJ” se posiciona así como una figura singular dentro de la Iglesia contemporánea, impulsando una nueva forma de encuentro que mezcla fe, tecnología y música, y que busca transmitir un mensaje de unidad, paz y esperanza en escenarios no tradicionales.