La expectativa por el próximo Mundial comenzó a traccionar con fuerza en el comercio local. Según relataron referentes del sector a DIARIO HUARPE, las consultas se han incrementado entre un 30% y un 40% en las últimas semanas, impulsadas por el deseo de los fanáticos de tener la indumentaria actualizada. Leonardo Paredes, encargado de Sportotal, señaló que la demanda es constante: “La gente consulta mucho por la camiseta titular, que es la buscada en todas”.

Opciones oficiales y ediciones de lujo

En el mercado formal, la camiseta titular oficial de Adidas se comercializa a $149.999, mismo valor que tiene la alternativa negra,. Sin embargo, la gran novedad de la temporada es una pieza de colección.

“Nos ha llegado la nueva camiseta de Messi del 2006, que es una edición limitada que ha salido está sobre los $199.000”, detalló Paredes sobre el modelo que emula el utilizado por el astro argentino en su primer mundial.

Además de las casacas, la oferta incluye ropa de invierno como pantalones de entrenamiento (entre $149.000 y $169.000) y el codiciado camperón de la AFA, que alcanza los $329.000. Para facilitar el acceso a estos montos, los comercios ofrecen hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas y planes de crédito de la casa.

Las consultas también giran en otro tipo de indumentaria relacionado a la albiceleste. (Foto DIARIO HUARPE)

La alternativa económica para todos los bolsillos

Para quienes buscan opciones más accesibles, el mercado informal ofrece alternativas de imitación con una amplia variedad de talles. Gustavo Poblete, vendedor ambulante, explicó que cuenta con modelos para todas las edades:

“Hay todos los precios, todos los modelos nuevos y alternativos, para todos los bolsillos”.

Las camisetas que venden los ambulantes es una opción mucho más económica. (Foto DIARIO HUARPE)

En este sector, los precios son significativamente menores, especialmente para los más pequeños. “Tenés para chicos del talle 4 al 14 y al 16, que te salen ahí de $10.000, $15.000, $20.000 o $25.000 pesos”, puntualizó Poblete. Según su experiencia en las calles sanjuaninas, el público infantil y las mujeres son quienes lideran las compras en este rubro:

“Lo que más compran son las mujeres, que están más futboleras”,.

A medida que se acorta el plazo para el inicio del torneo, los vendedores coinciden en que el ritmo de ventas seguirá en ascenso,. Ya sea en locales del centro o en puestos ambulantes, el objetivo de los sanjuaninos es el mismo: vestir la celeste y blanca para alentar a la Selección.