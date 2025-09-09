Política > Tras elecciones
Axel Kicillof contó que solo recibió un mensaje formal de Guillermo Francos
POR REDACCIÓN
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló este lunes cómo fue la comunicación con la Casa Rosada tras el claro triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Según contó, recibió un mensaje de felicitación de parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que respondió en forma protocolar, aunque subrayó que no hubo un llamado ni contacto directo del presidente Javier Milei, a pesar de sus reiterados pedidos de reunión.
Kicillof precisó que el intercambio con Francos no incluyó ninguna convocatoria para discutir temas de gestión. En ese marco, aprovechó para enviar un nuevo pedido formal de audiencia con Milei, con el objetivo de abordar la coordinación de obras y políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, algo que consideró “crucial” en el actual contexto económico y social.
El mandatario provincial calificó el resultado de los comicios como una “derrota terminal” para el oficialismo nacional, recordando que el propio gobierno había planteado las elecciones como un plebiscito a sus políticas. También expresó su preocupación por lo que definió como un “golpe” a la provincia en términos de empleo, salarios y calidad de vida, atribuyéndolo a las decisiones económicas impulsadas desde la Casa Rosada.
En contraste con la distancia con Milei, Kicillof afirmó que sí mantuvo diálogo con líderes regionales e internacionales, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y el de Chile, Gabriel Boric. También se comunicó con funcionarios de México y con la vicepresidenta de España.
Finalmente, advirtió sobre la posibilidad de que el Ejecutivo nacional busque atribuir a los resultados electorales un futuro “descalabro financiero”, reclamando “cortar inmediatamente con esa línea”. Por su parte, desde el gobierno nacional trascendió que Milei prepara la conformación de una mesa política con funcionarios propios y otra de diálogo con los gobernadores.
