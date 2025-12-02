El Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público firmaron un convenio de cooperación institucional para avanzar en un esquema articulado de trabajo que permita modernizar la gestión, optimizar procesos y mejorar el flujo de información para la toma de decisiones. El acto se realizó en la Sala Huarpe y fue encabezado por el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorri, y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado.

El acuerdo contempla el desarrollo de actividades conjuntas orientadas a fortalecer la comunicación, la planificación, la gestión y la profesionalización del personal de ambos organismos. Las iniciativas podrán ser propuestas por cualquiera de las partes y serán canalizadas a través de las áreas designadas por cada institución, con el objetivo de ordenar los procesos y garantizar avances sostenidos.

Durante la firma, Baigorri destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con el área de Seguridad para garantizar la eficacia del Ministerio Público Fiscal. Señaló que los mejores resultados surgen del trabajo en equipo y remarcó que la implementación de una política criminal requiere el aporte directo de las fuerzas de seguridad.

Delgado, por su parte, celebró el acuerdo como “un buen comienzo” y afirmó que una comunicación fluida contribuye a la modernización y profesionalización del personal. Aseguró que la Secretaría de Seguridad está a disposición y que desde el Poder Ejecutivo existen directivas claras para continuar avanzando.

Del encuentro también participaron el jefe de Policía, Néstor Álvarez, y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, como acompañamiento institucional al acuerdo rubricado.