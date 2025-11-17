Barber Shop lanzó una convocatoria laboral destinada a barberos que cuenten con experiencia en el rubro y disponibilidad horaria para incorporarse a su equipo de trabajo.

Según informaron a través del flyer difundido en redes, la búsqueda está orientada a personas mayores de 18 años, con experiencia comprobable en barbería, y que además se destaquen por ser proactivas y responsables, dos cualidades indispensables para el desempeño en este tipo de servicios.

La barbería solicita que los postulantes envíen su currículum vitae acompañado de fotos de trabajos realizados, requisito habitual para evaluar el estilo, la técnica y el nivel de destreza del barbero. El material debe enviarse al número 264 6200 660, línea habilitada exclusivamente para gestionar la selección de candidatos.