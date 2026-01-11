Violencia en la costa: tres rugbiers cordobeses detenidos por agredir a turistas santafesinos

Tres jóvenes rugbiers cordobeses, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber agredido a golpes a tres santafesinos en la vía pública de Ostende. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado y reaviva la alarma por episodios de violencia protagonizados por jugadores de este deporte, a una semana del sexto aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Los detenidos fueron identificados como Karim “Pocha” Safadi (18) –quien cumplió años el mismo día del ataque–, Agustín García (17) y M.C.C. (17). Los tres son integrantes del Uru Cure Rugby Club de Río Cuarto, Córdoba, y Safadi formó parte durante 2025 de una de las selecciones juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby, conocida como “Los Doguitos”.

El incidente se produjo alrededor de las 3:30 de la madrugada en la intersección de las calles Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a menos de diez cuadras del muelle de Pinamar. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, un grupo numeroso de jóvenes habría increpado y atacado físicamente a tres turistas oriundos de Casilda, Santa Fe, de 18, 19 y 20 años, provocándoles “hematomas y contusiones varias” que requirieron asistencia médica.

La intervención fue inmediata gracias a un llamado al 911. Personal de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende, junto con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) desplegado en el Operativo Sol 2026, logró reducir y aprehender a tres de los presuntos agresores en el lugar.

Investigan la participación de más atacantes

La fiscalía a cargo de la investigación, liderada por Graciela Andriuolo de la UFI N°5 y la fiscalía de responsabilidad juvenil N°1 de Pinamar, sostiene la hipótesis de que hubo más participantes en la agresión que lograron darse a la fuga. Los investigadores basan esta presunción en que los tres detenidos se encontraban de vacaciones en la costa integrando una comitiva más amplia, tal como reflejan fotografías publicadas en redes sociales donde aparecen celebrando el cumpleaños de Safadi.

El episodio ocurre en el marco del refuerzo de la seguridad dispuesto para la temporada de verano en la costa atlántica y pone nuevamente en el centro del debate público la conducta de grupos de rugbiers en espacios de esparcimiento nocturno. La sombra del caso Báez Sosa, asesinado por una patota de jugadores de rugby en enero de 2020, planea sobre este nuevo hecho de violencia, aunque en una escala de lesiones de menor gravedad.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga el delito de lesiones leves en grado de tentativa.