San Juan volvió a ser el punto más caluroso del país: registró 36.6°C

Este domingo, la provincia de San Juan volvió a ser la más calurosa de la Argentina al alcanzar una temperatura máxima de 36.6°C, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con este registro, superó a otras localidades que también experimentaron una jornada sofocante.

A las 19:00 horas, el ranking oficial del organismo nacional posicionó a San Juan en el primer lugar, empatada en valores con la ciudad de Neuquén, que también registró 36.6°C. Sin embargo, se destaca que la provincia cuyana presentó un nivel de humedad más elevado, lo que incrementa la sensación térmica y la percepción del calor.

Completaron la lista de las zonas más calurosas del país:

General Pico (La Pampa), con 36.4°C.

Pehuajó (Provincia de Buenos Aires), con 35.2°C.

Este fenómeno se enmarca en una ola de calor que afecta a gran parte del territorio nacional durante el verano, un patrón recurrente en los últimos años que los especialistas vinculan, en parte, con los efectos del cambio climático. Las altas temperaturas representan un factor de riesgo para la salud, especialmente para grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población: