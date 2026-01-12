Policiales > En Capital
Dos policías heridos en un procedimiento tras un violento ataque a pedradas
Por Ariel Patruceli
Dos efectivos policiales resultaron heridos durante un procedimiento realizado en la vía pública, a las 4 de la mañana de este domingo, luego de que dos sujetos se resistieran a una identificación y atacaran al personal con golpes y un elemento contundente.
El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba recorridas de prevención por calle Correa, entre Tucumán y Catamarca. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de dos masculinos en actitud sospechosa y procedieron a entrevistarlos para solicitar sus datos filiatorios.
Según informaron fuentes policiales, los sujetos identificados como Alan Delgado y Diego Delgado reaccionaron de manera hostil, elevando el tono de voz y mostrando disconformidad con el procedimiento. En un momento, Alan Delgado hizo caso omiso a la orden de alto, se retiró del lugar y tomó desde el suelo un caño de aproximadamente un metro y medio, con el cual agredió a uno de los efectivos, el cabo Ontiveros, impactándolo en el antebrazo izquierdo y provocándole además un corte en un dedo de la mano derecha.
En paralelo, Diego Delgado comenzó a atacar al sargento Javier Godoy con golpes de puño y puntapiés. Ante la agresión, ambos efectivos hicieron uso de la fuerza pública y lograron reducir y aprehender a los dos sujetos.
Durante el procedimiento, se solicitó apoyo policial y arribó al lugar un móvil del Comando Central. Sin embargo, al momento de retirarse, familiares y vecinos de los aprehendidos comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial y el móvil, por lo que se decidió el traslado inmediato a la Comisaría Segunda.
Una vez en la dependencia, se dio intervención a la UAT, quedando el hecho en conocimiento de las autoridades judiciales.
