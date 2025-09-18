Barcelona debutó en la Champions League 2025/26 con una victoria por 2-1 ante Newcastle en el estadio James’ Park de Inglaterra. El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró solidez, autoridad y buen juego colectivo para imponerse de visitante. Aunque no contó con Lamine Yamal por molestias físicas, el protagonismo fue para Marcus Rashford, autor de los dos tantos que aseguraron los primeros tres puntos en la fase de grupos.

El marcador se abrió a los 13 minutos del segundo tiempo cuando Rashford conectó un cabezazo imposible para el arquero rival. Ocho minutos después, el delantero inglés amplió la ventaja con un golazo que confirmó la superioridad del equipo visitante. Sobre el final, Anthony Gordon descontó para el cuadro local, pero su esfuerzo no alcanzó para revertir el resultado.

El plantel azulgrana controló el ritmo del partido desde el inicio, dominó la posesión y aprovechó los espacios que dejó Newcastle en defensa. Flick destacó la actitud y el compromiso de sus jugadores, quienes demostraron personalidad para ganar en un estadio complicado.

Con este resultado, Barcelona comienza la competencia europea con optimismo y envía un mensaje claro a sus rivales: aspira a ser protagonista y buscará pelear por el título en esta nueva edición de la Champions League.

