El Torneo Apertura 2026 entró en su etapa de definiciones más calientes. En una jornada vibrante de cuartos de final, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors hicieron pesar la localía, sellaron sus pasajes a las semifinales y ahora deberán enfrentarse entre sí para buscar un lugar en la gran final.

El Pirata fue más que Unión

En el Gigante de Alberdi, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski ratificó su gran presente. Aunque le costó romper el cero, el "Pirata" fue superior a Unión de Santa Fe durante gran parte del encuentro. La apertura del marcador llegó a los 24 minutos del complemento a través de un cabezazo certero de Adrián Sánchez. Ya sobre el cierre, a los 50 minutos, Ramiro Hernandes puso el 2-0 definitivo para desatar la fiesta en Córdoba.

Agónico triunfo del Bicho

En La Paternal, la historia fue mucho más cerrada. Argentinos Juniors y Huracán no se sacaron ventajas en los 90 minutos reglamentarios, en un duelo marcado por la fricción y la cautela. Sin embargo, en el inicio del alargue, a los 4 minutos, Tomás Molina aprovechó una asistencia de Lozano y, de cabeza, anotó el 1-0 final. El "Globo", que venía de dar el golpe ante Boca, no tuvo fuerzas para igualarlo y se despidió del certamen.

Como sigue la llave

Con estos resultados, Belgrano y Argentinos se cruzarán en una de las semifinales. La otra parte del cuadro se definirá entre hoy y mañana con dos partidos imperdibles:

Rosario Central vs. Racing: Hoy a las 18:45 en el Gigante de Arroyito.

River Plate vs. Gimnasia (LP): Hoy a las 21:30 en el Monumental.