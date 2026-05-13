Cómo fueron los últimos días de Brandon Clarke, jugador de NBA hallado muerto

El básquetbol profesional atraviesa horas de absoluta tristeza tras conocerse la partida de Brandon Clarke a los 29 años. El jugador de los Memphis Grizzlies fue encontrado sin vida este lunes en el Valle de San Fernando, California, en un departamento donde se hospedaba con un amigo de la universidad.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles llegaron al lugar cerca de las 17:00 tras un llamado de emergencia, pero solo pudieron declarar su fallecimiento. Actualmente las autoridades investigan una posible sobredosis, ya que se hallaron elementos vinculados al consumo de drogas en la vivienda. Su barbero, que lo vio el viernes previo, lo describió como alguien tranquilo y de buen ánimo mientras veían juntos el partido entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves.

La noticia impactó de lleno en el corazón de la liga. Adam Silver, comisionado de la NBA, expresó que "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje".

En sintonía con este dolor, la agencia Priority Sports manifestó que "Sentimos un profundo dolor al pensar en su madre, Whitney, en toda su familia y en todos sus amigos y compañeros de equipo". El vestuario de Memphis quedó desolado ante la pérdida de quien era considerado una pieza fundamental del grupo. Jaylen Wells lo recordó con afecto diciendo que "Siempre llegaba con una sonrisa en la cara y era una luz en el vestuario, una persona verdaderamente inspiradora. Memphis no será lo mismo sin ti".

Por su parte, Kyle Anderson compartió un sentido mensaje al escribir "Te quiero mucho, hermano, ojalá hubiera podido estar ahí para ti", mientras que Lamar Stevens lo definió como "Uno de mis compañeros de equipo y personas favoritas de todos los tiempos. Vuela alto, rey".

Clarke nació el 19 de septiembre de 1996 en Vancouver y medía dos coma cero tres metros con un peso de 98 kilogramos. Había llegado a la élite en el draft de 2019 tras brillar en la Universidad de Gonzaga, donde alcanzó la Elite Eight del torneo universitario.

Sin embargo, el último año fue complejo a nivel profesional y personal. Solo pudo jugar dos encuentros en la temporada 2025-26 por problemas en la rodilla y las secuelas de una ruptura del tendón de Aquiles sufrida en marzo de 2023. Además, el uno de abril fue detenido en Arkansas enfrentando cuatro cargos por adelantamiento indebido, posesión y tráfico de sustancias controladas y fuga en vehículo.

En aquel episodio llevaba 230 gramos de kratom, una sustancia herbal que la FDA advirtió por riesgo de daño hepático y convulsiones. En aquel episodio alcanzó velocidades de 160 kilómetros por hora durante una persecución. A pesar de estos tropezones, su legado deportivo incluye 309 encuentros oficiales a lo largo de siete temporadas con promedios de 10,2 puntos y cinco coma cinco rebotes por partido, respaldado por un contrato de 50 millones de dólares firmado en 2022. La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto resumió el sentimiento general asegurando que la pérdida es "irreparable para la hermandad".