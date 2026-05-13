La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles con el cronograma de pagos de mayo para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. Los depósitos se realizan según la terminación del DNI y forman parte del esquema mensual establecido por el organismo previsional.

Durante esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y tienen documentos terminados en 2. Este grupo recibe además el bono extraordinario de 70 mil pesos dispuesto por el Gobierno nacional para reforzar los ingresos previsionales más bajos.

También perciben hoy sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo cuyos DNI finalizan en 2. En paralelo, continúan los pagos para beneficiarios de Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 0 y 1.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), este miércoles cobran quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5, de acuerdo con el calendario oficial difundido por Anses para mayo.

Los haberes de este mes llegan con un incremento cercano al 3,4%, actualización que surge de la fórmula de movilidad basada en la inflación informada por el Indec. Con este ajuste, la jubilación mínima supera los 393 mil pesos y, sumando el bono extraordinario, alcanza un total aproximado de 463 mil pesos.

Desde el organismo recordaron que los beneficiarios pueden consultar fecha y lugar de cobro ingresando a la plataforma Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicándose a la línea telefónica gratuita 130.

El calendario continuará durante los próximos días con pagos escalonados para jubilados, asignaciones familiares, prestaciones por desempleo y otros programas sociales administrados por Anses.