El mercado de pases europeo comienza a calentarse y el nombre de Julián Álvarez está en el centro de la escena. Si bien el Paris Saint-Germain tiene la cabeza puesta en la final de la Champions League ante el Arsenal, la dirigencia parisina ya mueve sus fichas para el armado del próximo plantel y el "Araña" es la prioridad absoluta de Luis Enrique.

Según revelaron medios internacionales como El Chiringuito y Actufoot, el PSG ya inició contactos con el Atlético de Madrid. La cifra que trascendió es, sencillamente, exorbitante: 150 millones de euros globales. La ingeniería del pase no sería solo en billetes, sino un combo que incluye 50 millones en efectivo más las fichas de figuras como Gonçalo Ramos y Kang-In Lee.

Un contrato de estrella

Para seducir al nacido en Calchín, el club francés estaría dispuesto a pagarle un contrato de 10 millones de euros por temporada. Pese a lo impactante de los números, desde el entorno del delantero aseguran que, por ahora, no hay una decisión tomada ni presiones para abandonar el equipo del "Cholo" Simeone.

"Yo estoy feliz acá, pienso en el día a día. Nunca dije nada ni hablé mal del club. En las redes se habla mucho, pero son solo cosas que la gente dice", había declarado Julián recientemente para calmar las aguas en el Metropolitano.

La Selección, la prioridad

Más allá de los millones árabes que maneja el PSG, el foco de Julián Álvarez hoy está puesto en la Selección Argentina. El delantero integra la prelista de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo 2026 y es un número puesto para la lista definitiva de 26 jugadores.

La definición sobre su futuro llegará recién cuando termine la participación de la Albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Solo allí se sabrá si el ex-River decide continuar su aventura en Madrid o si se muda a la Ciudad de la Luz para ser el nuevo referente del fútbol francés.