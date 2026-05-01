Ullum estrenó nueva iluminación LED en el camino hacia Punta Negra

Ullum dio un paso fundamental para mejorar la seguridad de quienes transitan hacia uno de sus principales atractivos turísticos. Durante décadas, el tramo de Aviadores Españoles, continuación de Valentín Ruiz entre Hermógenes Ruiz y Vittorio Laterza, fue una zona peligrosa por la falta total de alumbrado público.

Esta situación, que afectaba tanto a residentes como a visitantes en su camino al Dique Punta Negra, cambió definitivamente con una obra que cubrió dos mil metros de extensión. El proyecto se financió con fondos municipales provenientes del FODERE 2025 que fueron entregados en diciembre pasado.

La intervención consistió en la colocación de cincuenta nuevos postes equipados con sus respectivas jabalinas y cableado. El uso de tecnología LED no solo mejora la visibilidad y protección de peatones y conductores, sino que también garantiza sustentabilidad mediante la reducción significativa del consumo eléctrico.

Este sistema optimiza los recursos públicos al generar menores costos de mantenimiento y operación, sumado a una mayor durabilidad de los equipos instalados. El intendente David Domínguez resaltó la importancia de estos avances al señalar que "esta zona de a poco se fue transformando en el centro del departamento y hemos ido trabajando en ello" para potenciar el crecimiento local.

El jefe comunal aprovechó la ocasión para enumerar las diversas obras que vienen transformando la fisonomía del lugar y mejorando la calidad de vida vecinal. Según explicó, "acá se realizó el asfalto del Barrio Grimalt y repavimentación de Hermógenes Ruiz, construimos el skate park, polideportivo y terminal. Hemos intervenido con cordón y veredas en calle Proyectada de Villa Aurora, con la plaza Ara Bahía Paraíso del Loteo Municipal y estamos trabajando en un bello paseo que une Barrio Grimalt con Villa Aurora Vieja. Estamos a poco de inaugurar la plaza del Barrio Higueritas 2" como parte de un plan integral de urbanización.

Esta renovación lumínica se suma a un conjunto de mejoras que buscan transmitir tranquilidad a toda la comunidad sanjuanina. Domínguez concluyó su mensaje con una fuerte defensa de su gestión frente a los vecinos presentes en la inauguración.

El intendente afirmó que "no hemos parado y queremos transmitirles a los vecinos esa seguridad: acá hay un gobierno serio que administra, que es responsable y seguimos para adelante" para cerrar un acto que marca un antes y un después en el tránsito nocturno de la región.