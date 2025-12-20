Beto Casella se despidió de "Bendita" tras 20 años al frente del programa

El ciclo televisivo 'Bendita' cerró una de sus etapas más significativas este jueves, al despedir a su conductor histórico, Beto Casella, después de 20 años al frente del programa en El Nueve. La última emisión fue un homenaje emotivo, repleto de recuerdos, lágrimas y palabras de agradecimiento, que puso fin a un espacio que se consolidó como un clásico del humor y la información en la televisión argentina.

Desde el comienzo, la conducción de Casella marcó la identidad del ciclo. En su despedida, el conductor recordó con humor el punto de partida en 2005: “Veinte años. El dólar estaba $285 cuando arrancamos”. Con emoción, destacó el papel clave del programa durante la pandemia, describiéndolo como un refugio para el público. Respecto a su salida, Casella explicó que fue una decisión voluntaria, motivada por diferencias con las autoridades del canal, aunque sin resentimientos. “Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien”, afirmó, dejando en claro su agradecimiento hacia todo su equipo.

El adiós estuvo marcado por muestras de cariño tanto dentro como fuera del estudio. La panelista Alejandra Maglietti no pudo contener las lágrimas durante la emisión. Fuera de cámara, el intercambio más conmovedor se dio con Edith Hermida, su compañera histórica. A través de redes sociales, Hermida expresó su incredulidad y afecto: “Siempre SIEMPRE te voy a desear lo mejor… sos groso!”. Casella le respondió replicando una foto de ambos y sumando un mensaje de buenos deseos, sellando una complicidad de casi dos décadas.

En sus palabras finales, Beto Casella dirigió su agradecimiento más profundo al público, a quien consideró el verdadero arquitecto del éxito del programa: “Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto 20 años”. También extendió su gratitud a sus compañeros, amigos, maestros y a su familia. Aunque cerró un capítulo fundamental en la televisión argentina, el conductor adelantó que algunos de sus panelistas lo acompañarán en nuevos proyectos, asegurando que su vínculo con la gente de 'Bendita' permanecerá intacto.