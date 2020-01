Billie Eilish actuará en la ceremonia de los premios Oscar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tras haber acaparado el domingo pasado cinco premios Grammy, todos ellos en la categorías más importantes, la cantante inglesa Billie Eilish será una de las encargadas de animar con un número musical la ceremonia de la 92° edición de los Oscar, que se realizará el próximo 9 de febrero, en el Dolby Theatre, de Los Ángeles.



Así lo confirmó la Academia de Hollywood a través de su cuenta oficial de Twitter, según replica la agencia de noticias Efe, aunque no se precisó qué canción interpretará.



Sin embargo, algunos rumores de los que se hizo eco la prensa estadounidense asegura que se tratará de un anticipo de la banda sonora de la próxima película de la saga de James Bond, sobre la que la artista se encuentra trabajando.



Precisamente, semanas atrás se confirmó que la joven cantante tendrá a cargo el tema principal de “No time to die”, la cinta que se estrenará en abril y que tendrá a Daniel Craig por última vez en el papel del famoso detective creado por el novelista Ian Fleming.



Con 18 años recién cumplidos, se tratará de la artista más joven que pondrá su voz a una película de esta saga, que a lo largo de su historia contó con memorables bandas sonoras a cargo de figuras como Paul McCartney, Tina Turner y Duran Duran, entre otros.



Eilish acaparó el domingo pasado varios Grammys, tanto por su placa “When we fall asleep, where do we go?” como por su sencillo “Bad guy”.



La artista trabaja en la parte creativa junto con su hermano Finneas, quien se quedó con los premios al productor del año y al disco con mejor ingeniería de sonido.