El Departamento de Hidráulica de San Juan, en coordinación con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, retiró más de 350 toneladas de residuos del Canal Benavidez y avanza con la limpieza del Canal Céspedes, dos cauces troncales del sistema de riego que abastece al Valle de Tulum. Se trata de un operativo extraordinario, desarrollado fuera del presupuesto habitual de monda, que apunta a optimizar la capacidad de conducción del agua, prevenir desbordes y proteger la salud pública.

Se trabaja en conjunto con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (Foto gentileza)

Las tareas comenzaron en Rivadavia, a la altura de Calle Almirante Brown, donde una rejilla retiene grandes volúmenes de basura arrojada por vecinos. Otro punto crítico fue intervenido en Capital, cerca de la Usina ExSAISA, donde se detectaron severas obstrucciones. Paralelamente, se trabaja en el Canal Céspedes, a la altura de Calle 7 en Pocito, que distribuye agua hacia Pocito, Sarmiento, Rivadavia y Rawson.

Entre los residuos extraídos se encontraron plásticos, pañales, ramas, escombros, electrodomésticos, neumáticos y colchones, materiales que obstruyen el cauce y generan focos de contaminación. En el Benavidez, la basura ya removida supera las 350 toneladas, pero se estima que la cifra final, sumando el Céspedes, rondará las 700 toneladas.

El operativo continuará el próximo lunes 11 de agosto, cuando se restituya el agua al sistema. Ese día se realizará un “barrido hidráulico” con pulsos de dos metros cúbicos por hora durante una hora, para arrastrar residuos hacia las rejillas, donde serán retirados por personal especializado.

Las autoridades remarcaron la necesidad de un compromiso ciudadano para mantener limpios los cauces y asegurar el funcionamiento del sistema de riego. “Preservar los canales es responsabilidad de todos, por el agua, por el ambiente y por la salud”, señalaron desde la cartera de Ambiente.