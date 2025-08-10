En el comienzo de los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, este domingo 10 de agosto de 2025 la ciclista sanjuanina Delfina Dibella Latorre (19 años), representante de la Selección Argentina de ciclismo, finalizó tercera en la contrarreloj individual femenina y ganó la medalla de bronce de la especialidad.

La competencia se disputó a partir de las 9 horas de nuestro país, en el circuito conocido como Costanera de Asunción. El trazado fue de 13,3 kilómetros de extensión, cuyo pelotón femenino debió recorrer en dos oportunidades para totalizar 26,6 KM de carrera. Dibella lo completó en un tiempo final de 37:43:990, con promedio de 42.3 KM/H.

El podio fue liderado por la colombiana Natalia Garzón Cifuentes (36.43.320) y la argentina Julieta Benedetti (37:06:030), quienes finalizaron en el primer y segundo lugar respectivamente. La mendocina culminó a 22 segundos, 710 milésimas; y la sanjuanina a 1 minuto, 00 segundos, 670 milésimas. La contienda contó con 19 participantes, provenientes de Argentina, Bahamas, Bermudas, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Uruguay y Venezuela.

Este resultado es un gran avance en la carrera deportiva de la joven sanjuanina. Hace meses, a fines de abril 2025, Dibella formó parte de la Selección Argentina que compitió en el Campeonato Panamericano de Ruta en Punta del Este, Uruguay, competencia fiscalizada por la Confederación Panamericana de Ciclismo. En esa oportunidad disputó la prueba en pelotón de damas Sub 23 y finalizó en el puesto 42.

Contrarreloj individual masculina: Kalejman fue desclasificado a pesar de haber finalizo primero

Posteriormente a la prueba femenina se corrió la masculina, que también tuvo presente al selectivo argentino y con presencia sanjuanina. Mateo Kalejman Quiroga (20 años) fue uno de los dos representantes. En ruta finalizó en el primer lugar, que lo acreditaba como campeón y medalla de oro. Al término de la prueba, Colombia ofició un reclamo aduciendo que la bicicleta del sanjuanino no cumplía con las medidas reglamentarias. La organización accedió a la protesta y luego de las revisiones pertinentes, confirmó la falla y la resolución fue desclasificar a Kalejman, y dejándolo en el último puesto del clasificador.

La carrera comenzó a las 11 horas de Argentina, en el mismo circuito. A diferencias de las damas, los varones lo hicieron en tres oportunidades para totalizar 39,9 kilómetros. Kalejman había registrado 47 minutos, 38 segundos y 820 milésimas, a 50.300 km/hora.

Aplicada la sanción pertinente, el nuevo ganador y medalla de oro es el colombiano Samuel Florez Garcés, con su tiempo 49:09:130, a 48.700 por hora. La presea plateada le corresponde al mexicano José Antonio Prieto de Luna (49:23:250, a 14 segundos y 120 milésimas); y la de bronce para el colombiano Juan Diego Quintero Osorno (49:40:020, a 30 segundos y 890 milésimas). La contienda contó con 19 participantes, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.