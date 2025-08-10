Lo que para él era un simple viaje a Buenos Aires se convirtió en uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Se trata del caso de un sanjuanino llamado Matías “El Chile” Palacios, cantante de cumbia oriundo de Sarmiento, quien fue sorprendido en vivo por la producción del programa Pasión de Sábado, en el canal América, para que cantara. Su sueño fue posible gracias a una movida organizada por su pareja y su propia banda.

El músico creyó que el viaje sería únicamente de paseo y que asistiría como público al histórico ciclo conducido por Marcela Baños. Sin embargo, mientras se encontraba en la tribuna, la conductora se acercó para entrevistarlo y, en medio de la charla, reveló que había una sorpresa especial para él.

En ese instante, Palacios fue invitado a subir al escenario y, sin dudarlo, comenzó a cantar en vivo, llevando su música y su carisma a toda la audiencia nacional. El momento estuvo cargado de emoción y aplausos, también hubo mensajes de sus seres queridos que le mandaban mucho cariño y afecto.

Desde Sarmiento, familiares, amigos y seguidores compartieron el video en redes sociales, expresando orgullo por verlo en un espacio tan importante para la música popular. Para “El Chile”, aquella mañana en Buenos Aires quedará grabada como un capítulo inolvidable de su carrera artística.