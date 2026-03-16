La ilusión del pueblo xeneize recibió un fuerte respaldo institucional. A través de una carta enviada directamente a sus socios, la dirigencia de Boca Juniors ratificó los anuncios realizados por el presidente Juan Román Riquelme y brindó detalles técnicos sobre el ambicioso plan de obras en el estadio Alberto J. Armando.

El comunicado, titulado "El camino hacia nuestro sueño", llega luego de que el máximo ídolo del club confirmara en El Canal de Boca que las gestiones están avanzadas, destacando un paso administrativo fundamental: el aval de la empresa Ferrosur.

Puentes, torres y una cuarta bandeja

El proyecto presentado por el Club busca transformar la fisonomía de la tribuna que da a la calle Irala. Según detalla la misiva oficial, el plan contempla la construcción de cuatro torres de gran escala, equipadas con 18 ascensores y amplias escaleras para agilizar el flujo de los hinchas.

Lo más innovador del anteproyecto es la creación de un puente peatonal que pasará por encima de las vías del tren, conformando una suerte de túnel por donde circularán las formaciones ferroviarias, permitiendo así ganar espacio para los nuevos accesos y la construcción de una flamante cuarta bandeja.

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Los pasos a seguir

Si bien la respuesta de Ferrosur Roca fue favorable para la construcción de estos nuevos accesos, la dirigencia aclaró que todavía resta un eslabón clave en la cadena de autorizaciones: la confirmación de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

Una vez que se obtenga este permiso nacional, el proyecto deberá ser tratado y aprobado por la Legislatura porteña para convertirse en realidad. "Seguiremos trabajando para dar los próximos pasos", cerraron desde el club, alimentando la esperanza de los hinchas de ver, finalmente, una Bombonera con mayor capacidad.

El comunicado oficial de Boca