Bochini eligió a Maradona sobre Messi y explicó los motivos de su decisión

El eterno ídolo de Independiente, Ricardo Enrique Bochini, volvió a estar en el centro de la escena tras participar en el segmento Un poco de todo del canal de YouTube de Ezzequiel.

En esta oportunidad, el ex futbolista debió armar un cuadro eliminatorio para elegir a los mejores enganches de diferentes competiciones. En el cruce más esperado de los cuartos de final, Lionel Messi, representando a la Champions League, se enfrentó a Diego Maradona, figura de los Mundiales. Ante la consulta sobre quién era el mejor, el Bocha fue categórico y sentenció que por su edad, por todo, elegía a Maradona.

Dentro del camino del cuadro, Bochini también optó por Juan Román Riquelme frente a Bobby Charlton y por Andrés Iniesta sobre Gianni Rivera. En su propia llave, se eligió a sí mismo por encima de Lothar Matthäus.

En las semifinales, Iniesta superó a Riquelme, mientras que Maradona se impuso al propio Bochini. Finalmente, Diego fue coronado como el mejor de la historia, elección que el Bocha justificó explicando que era un enganche definidor porque hacía goles y también jugaba como punta o media punta, arrancando desde atrás.

Más allá del juego de eliminación, el ídolo del Rojo armó un podio personal sobre los tres mejores jugadores de la historia, donde incluyó a Maradona, Messi y Pelé. Según sus palabras, estos tres futbolistas marcaron un antes y un después en el fútbol mundial.

Con esta definición, Bochini no solo destacó a Maradona como su gran preferido, sino que mostró respeto por Messi y Pelé al reafirmar que en ese grupo selecto se encuentra la esencia de los mejores enganches de todos los tiempos.