Víctor Andrés Suizer fue detenido el miércoles en Chimbas, acusado de liderar un esquema de al menos 52 estafas vinculadas a la supuesta venta de carpetas de viviendas del IPV. La causa, iniciada en abril de 2025, ya había derivado en imputaciones y acuerdos judiciales con otros implicados, pero nuevas pruebas reactivaron la investigación y lo ubican ahora como el principal responsable.

El arresto fue solicitado por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, tras una serie de pericias que lo vinculan directamente con las maniobras fraudulentas. Según la investigación, Suizer aparecía en conversaciones mantenidas por la principal acusada inicial, Karen Heredia, y habría recibido al menos 9 millones de pesos provenientes de las estafas.

La causa tuvo su origen en denuncias contra Heredia, una feligresa vinculada a la iglesia del pastor evangélico Alberto Carlos Balmaceda. Ambos fueron acusados de ofrecer a fieles el acceso a carpetas de viviendas del IPV a cambio de dinero. En ese contexto, se les atribuyeron 42 y 18 hechos de estafa respectivamente, y ambos permanecieron detenidos con prisión preventiva en el penal de Chimbas.

Posteriormente, Balmaceda acordó con la Justicia la devolución de más de 10 millones de pesos —incluyendo la entrega de un inmueble como garantía— y recuperó la libertad. Heredia siguió el mismo camino al firmar un acuerdo de reparación integral por $10,4 millones, lo que también le permitió salir en libertad, quedando el proceso en suspenso sujeto al cumplimiento del pago.

Sin embargo, la investigación continuó y sumó nuevas denuncias. En diciembre de 2025, al menos diez víctimas más señalaron haber sido estafadas por dos mujeres que se presentaban como “Agustina” y “Soledad”, quienes habrían continuado con el esquema incluso después de que el caso se hiciera público. Según los denunciantes, estas mujeres ofrecían viviendas del IPV a través de grupos de WhatsApp y solicitaban transferencias que iban desde los 350.000 hasta más de un millón de pesos.

Las pericias técnicas resultaron clave para identificar a Suizer. Los análisis de teléfonos y movimientos bancarios determinaron que Heredia mantenía contacto con él desde el inicio de las maniobras y que parte del dinero recaudado fue transferido a sus cuentas. Además, se detectó que los dispositivos utilizados por las supuestas colaboradoras estaban registrados a nombre del propio Suizer y de su pareja, y que su geolocalización coincidía con domicilios en Chimbas y Mar del Plata, donde el acusado se había radicado tras abandonar la provincia en diciembre pasado.

Con estos elementos, la fiscalía solicitó imputarlo por 52 hechos de estafa en concurso real, junto con seis meses de investigación penal preparatoria y prisión preventiva domiciliaria por igual plazo. El juez de garantías Roberto Montilla hizo lugar a la imputación, pero redujo la medida de coerción a dos meses de prisión domiciliaria.

La decisión judicial generó tensión durante la audiencia. Karen Heredia, presente en la sala, reaccionó con enojo contra Suizer y cuestionó el trato recibido: aseguró que el acusado tuvo un beneficio que a ella no se le concedió en su momento, cuando permaneció detenida en el penal.

Pese a los acuerdos alcanzados por otros imputados, el expediente sigue abierto y no se descarta la aparición de nuevos involucrados en una causa que ya acumula más de medio centenar de hechos y un perjuicio económico millonario.