EPRE trabaja para que la energía para riego agrícola sea más barata

En una medida clave para la competitividad del sector agroindustrial sanjuanino, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) junto a las carteras de Producción e Infraestructura, iniciaron las gestiones para aplicar una reducción directa en la alícuota del IVA para el servicio eléctrico destinado al riego.

La iniciativa busca operativizar los beneficios tributarios de la Ley Nacional 27.802 de Modernización Laboral. Para ello, este viernes se lleva adelante una sesión de trabajo técnico entre el Directorio del EPRE, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y representantes de las cámaras agroindustriales de la provincia.

Menos burocracia, más beneficio

El objetivo central de estas reuniones es establecer protocolos de validación expeditivos. Se busca que el traslado del beneficio (que reduce la alícuota del IVA al 10,5%) se refleje de forma inmediata en el costo final de la energía, eliminando redundancias burocráticas que suelen demorar la llegada de estos alivios al productor.

Desde el EPRE informaron que instruirán y supervisarán de cerca la adecuación de los sistemas de facturación de las distribuidoras de energía en San Juan. La meta es que la reducción del impuesto impacte de manera directa y auditable en el medidor del suministro beneficiario, garantizando transparencia en el proceso.

Impacto en la estructura de costos

Esta medida nacional, que San Juan busca implementar con celeridad, atiende una demanda histórica del sector: mitigar el fuerte impacto que tiene el componente energético en la estructura de costos de los sistemas y equipos de riego.

En una provincia donde el uso eficiente del agua depende directamente del bombeo eléctrico, esta reducción impositiva se perfila como un oxígeno necesario para los productores locales de cara a la próxima temporada. Las autoridades continuarán con las mesas técnicas para asegurar que el sistema de facturación esté listo en el corto plazo.