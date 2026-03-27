El mapa del fútbol internacional sufrió un movimiento inesperado. Tras la jornada de amistosos y repechajes, la Selección Argentina descendió un escalón en el ranking FIFA y quedó ubicada en la tercera posición. Sin haber salido a la cancha todavía en esta ventana, el equipo de Lionel Scaloni fue superado por una potencia europea por un margen mínimo.

El gran responsable de este cambio fue Francia. El combinado galo logró un triunfo clave por 2 a 1 frente a Brasil en un duelo amistoso de alto voltaje. Ese resultado le permitió a los dirigidos por Didier Deschamps sumar 3.96 puntos y alcanzar las 1873.96 unidades, superando los 1873.33 que ostenta actualmente el conjunto nacional.

Cómo quedó el podio mundial

Con esta actualización en tiempo real, el ranking quedó liderado por España, que se mantiene firme en la cima. Francia se metió como escolta inmediata, mientras que la Argentina ahora cierra el podio en el tercer lugar.

El efecto dominó también alcanzó a otros gigantes. Brasil, tras la derrota ante los franceses, retrocedió una posición y cayó al sexto puesto. Ese lugar fue capitalizado por la Portugal de Cristiano Ronaldo, que logró escalar hasta la quinta ubicación, metiéndose nuevamente en el selecto grupo de los cinco mejores.

El resto del Top 10

En el resto del listado de élite no hubo modificaciones de peso:

4°: Inglaterra

5°: Portugal

6°: Brasil

7° a 10°: Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania.

Por fuera de los diez primeros, el dato destacado para Sudamérica lo dio Chile. Tras vencer a Cabo Verde, el equipo trasandino subió tres posiciones y se ubicó en el puesto 52, siendo el seleccionado de la región con mayor crecimiento en esta pasada.

Cabe destacar que estos números son transitorios. El ranking definitivo de la FIFA se conocerá oficialmente una vez que finalice la ventana completa de partidos, por lo que Argentina tendrá la oportunidad de recuperar terreno en sus próximos compromisos.