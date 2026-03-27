El Gobierno permitirá agregar más bioetanol a las naftas para frenar la suba de precios

La Secretaría de Energía dictó una medida técnica que permitirá a las refinadoras aumentar voluntariamente la proporción de bioetanol en las naftas, con el objetivo de atenuar el impacto de la volatilidad internacional en el costo final de los combustibles. La decisión, oficializada mediante la Resolución 79/2026, busca brindar mayor flexibilidad a la industria y proteger a los consumidores ante las recientes subas.

Una modificación técnica con impacto en el surtidor

La norma actualizó la especificación técnica de calidad de las naftas elevando el límite máximo de oxígeno permitido hasta 5,6 por ciento. Dado que el contenido de oxígeno está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado en la mezcla, esta adecuación técnica habilita a las empresas a utilizar hasta un 15 por ciento de bioetanol en forma voluntaria, siempre dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.

Desde el organismo aclararon que la resolución no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni impone nuevas exigencias a las refinadoras. La decisión permite a cada empresa definir la composición de sus combustibles según su conveniencia. Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir la presencia del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final, lo que podría atenuar el impacto de las subas del crudo en el precio de surtidor.

Un contexto de fuerte incremento en los combustibles

La medida se inscribe en un escenario de aceleración significativa de los precios de los combustibles. En lo que va de marzo, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 15 por ciento, en línea con la suba del precio internacional del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Este incremento se sumó a los ajustes periódicos que las petroleras aplicaron desde el inicio del año en el marco de la liberalización gradual de los precios.

En los últimos doce meses, los precios de la nafta en promedio se encarecieron hasta un 63,6 por ciento, prácticamente el doble que la inflación general. Este impacto se trasladó directamente a los costos de movilidad de las familias y a la logística de las empresas, consolidando a los combustibles como uno de los rubros de mayor presión inflacionaria en el período.

Mayor flexibilidad para las refinadoras

El mercado de combustibles en la Argentina está compuesto por un grupo de empresas líderes, encabezado por YPF, que concentran la mayor participación en el segmento de naftas y gasoil. En los últimos meses, las refinadoras ajustaron los precios en surtidor para trasladar el encarecimiento del barril de crudo y los cambios impositivos.

Con la nueva regulación, las empresas contarán con mayor flexibilidad operativa para definir la composición de los combustibles que ofrecen en el mercado. La Secretaría de Energía puntualizó que la resolución no introduce cambios en el régimen aplicable al biodiesel, ya que la especificación técnica para el gasoil ya contemplaba mezclas de hasta un 20 por ciento.

Reglas claras y protección al consumidor

El Gobierno nacional indicó que la adecuación normativa forma parte de una serie de cambios orientados a brindar previsibilidad al mercado y avanzar hacia un esquema de reglas claras. Desde el organismo sostuvieron que la medida puede contribuir a amortiguar futuras subas en el precio final que pagan los usuarios, permitiendo responder en forma más eficiente a los movimientos del precio internacional del petróleo sin resignar los estándares técnicos exigidos para el consumo interno.

“La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado”, explicó el comunicado oficial, que enfatizó el objetivo de proteger al consumidor en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos internacionales.