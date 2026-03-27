Taylor Lautner, estrella de Crepúsculo, confirmó que será papá por primera vez

El actor Taylor Lautner, de 34 años, y su esposa Tay, de 29, confirmaron este jueves 26 de marzo que se convertirán en padres por primera vez. La noticia se hizo pública mediante una serie de fotografías en Instagram donde se los ve en un campo sosteniendo ecografías del bebé.

En las imágenes, el protagonista de Crepúsculo besa el vientre de su mujer mientras ambos escribieron que qué es mejor que dos Taylor Lautner. La historia de amor comenzó en 2018 gracias a la presentación de Makena Moore, hermana del actor.

Tras tres años de relación, Lautner propuso matrimonio en noviembre de 2021 en una escena con velas donde aseguró que así todos sus deseos se hicieron realidad. Finalmente, la boda se celebró el 11 de noviembre de 2022 en una ceremonia íntima en California.

Al recordar el evento, Tay expresó que todo se sintió tan surrealista y que, aunque estaban muy involucrados y tenían grandes expectativas, el día definitivamente las superó. Por su parte, el actor destacó que buscaban una celebración genuina sin presión ni ansiedad.

Más allá de la actuación, Tay es enfermera titulada desde 2019 y lidera el sitio de salud mental LEMONS by Tay. Juntos crearon en 2023 el pódcast The Squeeze para debatir sobre bienestar emocional y crecimiento personal.

Este paso hacia la paternidad era un deseo de larga data para el actor, quien ya en 2016 reveló que amaba a los niños y esperaba tener hijos en el futuro. Sin embargo, la maternidad también genera reflexiones profundas en la pareja; en 2024, Tay confesó que a veces se ponen un poco nerviosos y se preguntan cómo criar hijos que puedan expresarse o sentir que pueden hablar con ellos, admitiendo que eso le asusta.