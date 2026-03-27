Franco Colapinto vivió una jornada de contrastes en su estreno oficial en el mítico trazado de Suzuka. En el marco de las primeras prácticas libres del Gran Premio de Japón, el piloto argentino de Alpine finalizó en la 17° posición, pero el centro de atención estuvo en una maniobra que involucró al tricampeón del mundo, Max Verstappen, y que derivó en una sanción oficial.

El episodio ocurrió durante los primeros minutos de la segunda tanda (FP2). Mientras Colapinto intentaba calentar sus neumáticos realizando movimientos de zigzag antes de encarar la veloz curva 130R, el Red Bull de Verstappen se encontró con el Alpine en una trayectoria que los comisarios consideraron obstructiva.

Advertencia de la FIA

Tras una investigación que citó a ambos pilotos a declarar, la dirección de carrera determinó que el coche n.º 43 obstaculizó innecesariamente al neerlandés. "Se le impuso una sanción consistente en una advertencia", informaron las autoridades mediante un comunicado oficial, recordando que el reglamento penaliza cualquier obstrucción en sesiones de entrenamiento.

En lo estrictamente deportivo, Colapinto registró un tiempo de 1:32.438, quedando a espaldas de su compañero de equipo, Pierre Gasly (14°). La sesión fue liderada por el McLaren de Oscar Piastri, quien con un tiempo de 1:30.133 aventajó a los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

El cronograma para el fin de semana

La adaptación al trazado japonés continuará siendo el desafío principal para el pilarense, en un circuito donde los errores se pagan caro. Por su parte, el mexicano Sergio "Checo" Pérez tuvo una jornada para el olvido, terminando último tras sufrir problemas mecánicos que lo mantuvieron gran parte del tiempo en boxes.

Los fanáticos argentinos deberán preparar el café para seguir la actividad en vivo, debido a la diferencia horaria con Japón:

Viernes 23.30: Tercera práctica libre.

Sábado 03.00: Clasificación oficial.

Domingo 02.00: Gran Premio de Japón (Carrera).