¿Vuelve? Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión efectiva

Tras una estrategia judicial que derivó en un juicio abreviado, Morena Rial asumió su responsabilidad en un hecho de robo y aceptó una condena de tres años de prisión efectiva.

El acuerdo firmado con el fiscal, que aún aguarda la firma de la jueza Coello para quedar firme, establece que la joven mantenga su condición de detención actual. Al respecto, el periodista Martín Candalaft detalló en el programa DDM que la sentencia consiste en "tres años de cumplimiento efectivo en la misma situación que está ahora, presa con domiciliaria". Al salir del penal para comenzar esta etapa, la influencer rompió el silencio y manifestó que "voy a hacer las cosas bien".

Esta resolución judicial se considera favorable para la acusada, ya que inicialmente enfrentaba una pena en expectativa de hasta diez años debido a diversos agravantes del caso.

El cálculo de la condena incluye el tiempo que ya permaneció en la cárcel, lo que permitiría que en un plazo de ocho meses pueda solicitar la libertad condicional, sujeto a la aprobación de la jueza.

Actualmente, Morena cuenta con el beneficio de cumplir la pena en el departamento de su hermana Rocío junto a su hijo Amadeo. No obstante, resta evaluar la reacción de las víctimas ante este arreglo, el cual muy probablemente incluya una compensación económica por los daños.