Una tragedia vial sacudió a Santiago del Estero luego de que tres integrantes de una misma familia murieran en un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 555, entre las localidades de Icaño y Real Sayana.

El accidente se produjo el jueves cerca del mediodía, cuando por causas que aún se investigan una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Ford Focus que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de manera frontal.

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron en el acto los tres ocupantes del auto, identificados como Roberto de la Silva, de 63 años, su esposa Elsa Mansilla, de 69, y su hijo Marcelo de la Silva, de 35, todos oriundos de la localidad de Icaño.

El conductor de la camioneta, un hombre de 43 años, sobrevivió al choque y fue asistido por personal médico en el lugar, mientras avanzan las investigaciones para determinar cómo se produjo el siniestro.

Tras el hecho, trabajaron en la zona efectivos policiales, servicios de emergencia y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del accidente. Además, el tránsito en la ruta permaneció interrumpido durante varias horas.

La causa quedó en manos de la fiscal Cecilia Rímini, quien dispuso distintas medidas para esclarecer las circunstancias del choque y establecer posibles responsabilidades.

El episodio generó un fuerte impacto en la comunidad de Icaño y localidades cercanas, donde la familia era muy conocida, lo que profundizó el dolor y la conmoción por la pérdida.