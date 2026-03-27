Receta para cocinar empanadas cheeseburger caseras paso a paso

En cuestión de sabores de empanadas con carne no estaba todo dicho, ya que este ícono de la cocina argentina se adapta a los tiempos, a los presupuestos y a las modas.

Aunque nadie puede quitarles el trono a las versiones tradicionales de carne cortada a cuchillo, picantes, suaves o dulzonas, ni a las variedades regionales salteñas, tucumanas o mendocinas, hoy se han hecho populares los rellenos de carnes desmechadas como ossobuco, bondiola e incluso matambre. Sin embargo, la fusión "cheeseburger" es el éxito actual que permite encerrar los ingredientes de una hamburguesa con queso en una masa y un repulgue.

Si en casa las quieren, se preparan de forma sencilla con la receta de Lucas Galluci (@galucocina) para obtener 24 unidades doradas y jugosas, ideales para picadas, reuniones o para vender.

Se requieren 24 tapas, 600 gramos de carne picada, una cebolla, 250 gramos de queso cheddar, sal, pimienta, dos cucharadas de kétchup y una de mostaza. El proceso comienza cocinando la carne en una sartén con aceite a fuego medio alto hasta que esté bien dorada; sobre este paso, Galluci explica que "la idea es que se cocine por completo y no le añadimos sal para que suelte la menor cantidad de agua posible".

Luego, en la misma sartén se agrega la cebolla picada con un poco más de aceite, sal y pimienta, usando una cuchara de madera para despegar el fondo para que todo el sabor de la carne quede en la cebolla hasta que esté transparente.

Finalmente, en un bowl se mezcla la carne, la cebolla, el queso cheddar en cubitos, el kétchup, la mostaza, la sal y la pimienta hasta integrar, para luego rellenar las tapas, cerrar los bordes y cocinar en horno precalentado a temperatura media hasta que doren.