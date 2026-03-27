Filtraron una polémica foto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara

Un nuevo estallido mediático involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez tras la difusión de una imagen reveladora en Nordelta. Yanina Latorre fue la encargada de encender la mecha al filtrar una postal donde se ve a la actriz junto a su hija Rufina y las dos hijas del matrimonio Icardi-Nara caminando por un centro comercial.

Al respecto, la panelista escribió sin rodeos que se trataba de “las hijas de Wanda paseando por el centro comercial de Nordelta con la China”. Esta aparición no pasó desapercibida, ya que representa una pieza visual que a Wanda Nara no le gusta nada en absoluto.

Más allá de la foto, Latorre aportó detalles sobre el complejo contexto judicial que atraviesa la rutina de las menores. La conductora disparó que “finalmente no fueron al colegio, pero se ve que tampoco hacen home school, qué poca responsabilidad”, evidenciando que las niñas volvieron a faltar a clases bajo la responsabilidad del futbolista.

Según la información filtrada, la Justicia rechazó ayer un escrito presentado por Icardi para implementar la educación en casa, considerando que el pedido “carece de sustento judicial y pedagógico”.

Las consecuencias legales por estas decisiones serían severas para el deportista. Latorre aseguró que “el paseíto por Nordelta le va a costar caro. Le vino rechazado el escrito de ayer a Mauro, el juez rechazó el home school”.

Además, precisó que la resolución judicial es contundente y que “en el escrito el juez le pone una multa de 50 millones de pesos por cada inasistencia a sus actividades (colegio, psicóloga, etc.)”. Esta cifra millonaria complica seriamente la posición de Icardi en medio de la disputa.

Actualmente, no existe un acuerdo parental ni autorización judicial para modificar la escolaridad, sumado a que el establecimiento educativo ni siquiera contempla la modalidad de home schooling.

Ante este panorama de tensión creciente por irregularidades que Wanda Nara ya habría advertido, la conductora cerró con un interrogante que sonó a advertencia pública: “¿Irán mañana al colegio?”.