Los Bomberos Voluntarios de Caucete atraviesan una situación crítica: deben reunir $2.800.000 en apenas tres días para evitar el corte del servicio eléctrico, tras una intimación de la empresa Decsa.

El presidente del cuartel, César Fernández, confirmó a DIARIO HUARPE la gravedad del escenario. “Nos encontramos con una deuda de casi 2 millones de pesos que hoy ya asciende a $2.800.000, y nos han intimado que nos van a cortar la luz”, advirtió.

La situación económica se suma a un panorama general complejo que arrastra la institución. “Hemos encontrado un cuartel destruido, sin ningún camión ni movilidad funcionando, y con un caos financiero y administrativo”, explicó Fernández.

Según detalló, al asumir se encontraron con múltiples problemas: “No teníamos personería jurídica, el CUIT caído, la cuenta bancaria caída, no había nada”.

Falta de recursos básicos

La crisis impacta incluso en lo cotidiano. “Cuando asumimos, los chicos no tenían ni mercadería para pasar el mes”, señaló el presidente, en referencia a los cerca de 30 bomberos activos.

Actualmente reciben ayuda alimentaria, pero es insuficiente. “Llegamos al día 10 o 12 con mercadería, después no alcanza”, afirmó.

Otro de los problemas es la falta de ingresos. El cuartel cuenta con apenas 120 socios que aportan $5.000 mensuales. “No nos alcanza para sostener todo lo que necesitamos”, reconoció.

Además, la situación administrativa impidió recibir fondos clave. “No pudimos cobrar subsidios el año pasado por no tener regularizada la parte jurídica”, explicó, en relación a montos que rondaban los 90 millones de pesos.

Equipamiento insuficiente

La falta de recursos también afecta el trabajo operativo. “Tenemos solo un 30 o 40% del equipamiento necesario, no estamos al 100%”, indicó Fernández.

El costo de cada equipo es elevado. “El equipamiento completo de un bombero cuesta entre 8 y 9 millones de pesos”, precisó, al tiempo que advirtió que muchos elementos ya están vencidos.

Llamado a la solidaridad

Ante este panorama, los bomberos lanzaron una campaña solidaria para reunir fondos. “Todos los fines de semana hacemos pollo y empanadas para poder subsistir”, contó.

Además, habilitaron un alias para recibir colaboraciones: cuartelbomberos.mp, y también toman pedidos en el cuartel ubicado en calle Juan José Bustos y Rivadavia o por WhatsApp al 2648487790.

Con un plazo límite cada vez más cercano, el cuartel busca evitar el corte de luz y sostener un servicio esencial para toda la comunidad de Caucete.